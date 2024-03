Sondaggi politici: cala il Centro/Destra, Fdi perde mezzo punto. Pd e M5S in risalita

StrettoWeb

A poche ore dalla chiusura della campagna elettorale in Abruzzo in vista delle elezioni regionali di domenica 10 marzo, ecco il sondaggio politico con alcuni cambiamenti importanti. Secondo la Supermedia Agi/Youtrend, ricavata sulla base dei sondaggi delle ultime due settimane, Fratelli d’Italia perde mezzo punto attestandosi al 27,6%. Mentre la Lega perde due decimi e scende ormai all’8,1%, lieve flessione per Forza Italia che è al 7,5%. Il Pd avrebbe conquistato mezzo punto percentuale, attestandosi sopra al 20%. Il M5S di Conte si ferma al 16,3%.

Resta fermo sulla soglia del 4% Azione di Carlo Calenda, l’Alleanza Verdi Sinistra si attesta al 4,1%. Italia Viva di Matteo Renzi è al 3,2%, +Europa al 2,7%.

