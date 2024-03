Reggio Calabria, Tridico alla Mediterranea: “l’Italia ha gestito bene la crisi economica” | INTERVISTA

StrettoWeb

Il Decisions_LAB della Mediterranea di Reggio Calabria, nell’ambito delle attività di didattica della ricerca previste per l’anno accademico in corso, ha organizzato il Seminario multidisciplinare “Il mercato del lavoro in Italia prima e dopo il Covid” che ha visto come Relatore invitato il Prof. Pasquale Tridico (già Presidente dell’INPS dal 2019 al 2023), Ordinario di Politica Economica presso l’Universita’ di Roma Tre.

Il tema trattato dal prestigioso Relatore ha avuto un successivo momento di approfondimento con tre interventi programmati di Marcella Scrimitore, Ordinario di Economia politica, Giorgio Fontana, Ordinario di Diritto del Lavoro e Massimo Finocchiaro Castro, Ordinario di Scienze delle Finanze, apprezzati Docenti del Dipartimento di Giurisprudenza Economia e Scienze Umane diretto dal Prof. Daniele Cananzi. Il Seminario è stato introdotto e moderato dal Prof. Massimiliano Ferrara, Ordinario di Matematica per l’economia e Direttore del Laboratorio Decisions_LAB ed ha visto il saluto all’autorevole ospite del Magnifico Rettore, Giuseppe Zimbalatti.

il Prof. Ferrara si è detto soddisfatto “della presenza del prof. Tridico in quanto è stato uno dei protagonisti della politica economica degli ultimi anni”.

Reggio Calabria, le parole del Prof. Massimiliano Ferrara

Tridico: “abbiamo gestito bene la crisi economica”

Ai microfoni di StrettoWeb, il Prof. Pasquale Tridico, si è soffermato sulla ripresa dopo la crisi pandemica: “nel 2021 e nel 2022 abbiamo avuto un forte balzo, dopo la dura recessione del 2020, con un +11% di Pil. E’ evidente che l’Italia ha gestito bene il momento con politiche espansive che hanno aiutato i cittadini. Nel 2023 e nel 2014 la ripresa si è affievolita a causa di una crisi geopolitica importante ma anche per altri fattori come, ad esempio, la revisione del patto di stabilità. Giudico, altresì, negativa l’abolizione del Reddito di Cittadinanza e del decreto dignità”, conclude

Reggio Calabria, Prof. Tridico: "sbagliato abolire il Reddito di Cittadinanza"

