Elezioni Europee, Tridico: “mi candido con M5S, sarò capolista al Sud”

“Ho accettato la proposta di Conte, sarò capolista nel collegio del Sud. Sono contento e emozionato. È il mio il battesimo politico”. E’ quanto ha affermato, in un’intervista al quotidiano “La Repubblica”, Pasquale Tridico, ex presidente dell’Inps, che ha deciso di candidarsi alle europee con il Movimento Cinque Stelle. Schierato a sinistra, è convinto che il futuro del Pd e dei 5S sia quello di far “fronte comune per un’alternativa di governo alle destre”. “Intanto mi candido come indipendente e ho accettato di guidare la scuola di formazione politica del Movimento, poi si vedrà”, aggiunge Tridico rispondendo alla domanda se si iscriverà al Movimento.

“Si all’alleanza Pd – M5S?”

“Alleanza M5S – Pd? Lo dico sinceramente, io sono sicuro che questa possibilità ci sia. I temi convergenti sono tanti, soprattutto sull’economia. Del resto mi sembra che in Sardegna si sia raggiunto l’accordo, così come in Umbria”, rimarca Tridico. Quanto alla politica estera, Tridico afferma: “La convergenza possibile la dobbiamo cercare all’interno delle politiche dell’Unione europea, dove M5S e Pd stanno quasi sempre dalla stessa parte, senza dimenticare che il M5S votò la Commissione di Ursula Von Der Leyen”.

