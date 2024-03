A Reggio Calabria il tour Indiana Jones: tra rifiuti e pantegane, dal centro alle periferie

StrettoWeb

“Dalle periferie al centro, discariche in ogni angolo della città, porta a porta che salta dappertutto, incredibile davvero quello che succede a Reggio Calabria. Da via Sbarre Superiori a Santa Caterina, passando per via Biagio Camagna, in pieno centro storico, da via Marsala fino all’Eremo, situazione disperata“. E’ quanto scrive una cittadina, “lettrice indignata“, in una segnalazione inviata alla nostra redazione alla quale ha allegato le foto della gallery scorrevole in alto.

Quella dei rifiuti è una situazione che, a Reggio Calabria, non è più tollerabile. E non è nemmeno più possibile puntare sempre il dito contro i cittadini, visto che spesso il problema è il mancato ritiro dei sacchetti della spazzatura, come nel caso di via Vecchia Cimitero.

I punti i cui, in città, si possono vedere sacchetti accumulati di rifiuti sono forse più dei luoghi turisticamente rilevanti. Ai turisti, invece di un tour tra monumenti e musei, potrebbe essere proposto un percorso alla scoperta dei rifiuti. Come Indiana Jones, ma con il rischio di incontrare qualche pantegana in più.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.