Reggio Calabria e i rifiuti: nessuno venga a dire che è colpa dei cittadini

Non sono sacchetti di spazzatura gettati dove capita. E non stiamo parlando nemmeno di zone disabitate o strade usate a mo’ di discarica. Quelle che vedete nella gallery fotografica scorrevole in alto sono immagini di sacchetti di spazzatura, diligentemente esposti di fronte alle proprie abitazioni, da cittadini reggini residenti in via Vecchia Cimitero, in una zona centrale di Reggio Calabria. Sacchetti esposti, dicevamo, nei giorni prescritti dal calendario della raccolta rifiuti, ma mai ritirati.

Le foto, che immortalano la situazione di oggi, ritraggono sacchetti esposti da giorni. Nessuno, però, è passato a ritirarli. Una situazione che, se dovesse protrarsi a lungo, potrebbe portare all’ennesima discarica a cielo aperto presente in città. E non si venga poi a dire che la colpa è dei cittadini, perché è evidente che il problema dev’essere ben altro.

