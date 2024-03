Reggio Calabria, domani esperti a confronto sulla violenza di genere: “Il Manuale del Califfo” gratis a tutti i partecipanti

StrettoWeb

Un interessantissimo incontro sul tema, molto attuale e sentito, della violenza di genere, è in programma per il pomeriggio di domani, martedì 26 marzo alle ore 18:30 da Spazio Open, il sempre più noto e apprezzato scrigno culturale nel cuore di Reggio Calabria, in via Filippini di fronte il Tapis Roulant. L’incontro sarà un tavolo tematico molto qualificato a più livelli per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, vera e propria “pandemia ombra” che ha raggiunto numeri allarmanti.

All’evento parteciperanno la professoressa Paola Radici Colace, già docente ordinario di Filologia classica presso l’Università di Messina, che interverrà sulla violenza di genere come fenomeno sociale e linguistico dall’antica Grecia ai giorni nostri; la dottoressa Giovanna Cuzzucrea, medico e autrice del volume “Il Manuale del Califfo” della Città del Sole Edizioni (per l’occasione il manuale sarà distribuito gratuitamente a tutti i presenti in sala); il giornalista Franco Arcidiaco che concluderà i lavori con la nuova deontologia giornalistica sulla violenza di genere.

L’evento, moderato dalla giornalista Antonella Giordano, è organizzato da Odv Amici Biblioteca Antonino Arcidiaco e da Ideocoop Media Services Società Cooperativa Sociale con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale e della Regione Calabria.

Appuntamento imperdibile, quindi, per tutti coloro che hanno la sensibilità di approfondire un tema così drammaticamente scottante e attuale per approfondire ulteriori conoscenze specifiche e divulgare ulteriormente la cultura del rispetto e della parità.

