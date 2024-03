Reggina, Versace: “il marchio lo deve prendere l’Amministrazione Comunale”

StrettoWeb

Caldissimo il tema marchio in casa Reggina, dopo l’apertura della procedura di fallimento, la nomina di Giudici e curatori, le richieste della Curva Sud a Ballarino sotto forma di cori e striscioni e le parole di Ferrero. Di questo ha parlato il vice Sindaco metropolitano Carmelo Versace, ai microfoni di Alfredo Auspici, su Reggio Tv.

“Adesso bisogna lavorare per il marchio e lo deve prendere, speriamo, l’Amministrazione Comunale e gestirlo per come deve gestirlo. Non ci sono alternative. Questo è un mio pensiero e non dell’Amministrazione. Me ne prendo la responsabilità. E quando parlo di Amministrazione non parlo di un colore politico, ma della città. Il marchio deve tornare nelle mani della città”, ha detto Versace. In merito al futuro di questa società, il vice Sindaco fa intendere che c’è bisogno di risposte di un certo tipo: “intanto chiudiamo la stagione in un certo modo, giocando i playoff in maniera adeguata. Poi è chiaro che dobbiamo avere delle garanzie sul progetto sportivo e di investimenti. La Reggina è di Reggio e dei reggini”.

