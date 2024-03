Reggina 1914, ufficiale: nominati il Giudice e i curatori fallimentari | NOMI

StrettoWeb

Un altro passo importante a qualche giorno dall’apertura della liquidazione giudiziale (fallimento) della Reggina 1914, dopo la sentenza della Corte d’Appello che ha revocato l’omologa e che rischia di mettere seriamente nei guai Felice Saladini. Era attesa in questi giorni, infatti, la nomina di Giudice e curatore fallimentare, quest’ultimo che avrà il compito – tra gli altri – di gestire i beni materiali e immateriali dell’azienda (come il tanto ‘desiderato’ marchio) e cederli al miglior offerente, colui che avrà intenzione di proseguire la storia della Reggina, come già accaduto anni fa. Ebbene, il curatore non è uno ma sono due, ufficiali da qualche ora: si tratta di Russo Maria Vanessa e Febert Marcello. Il Giudice, invece, è Stefano Cantone.

I prossimi passaggi

Adesso sarà compito del debitore depositare, entro tre giorni , i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell’art. 39 cci.

Il passaggio successivo è l'udienza per l'esame dello stato passivo, stabilita in data 2 luglio 2024, alle ore 11.00.

per l’esame dello stato passivo, stabilita in data , alle ore 11.00. Importante è il punto legato ai creditori o ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito: il termine perentorio per la presentazione delle domande di insinuazione è di trenta giorni prima della data dell’adunanza come sopra fissata.

