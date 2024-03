Reggina, il passaggio che Versace si lascia sfuggire: “la manifestazione si poteva riaprire”

StrettoWeb

Carmelo Versace, ieri, ha affrontato per la prima volta argomenti che mai aveva toccato pubblicamente. A Radio Febea ha snocciolato retroscena, incontri, contatti. Allora, da Sindaco f.f. metropolitano, aveva provato – in base a quanto affermato – a incontrare imprenditori: da qui i racconti su Bandecchi e Ferrero. C’è un altro passaggio, nel discorso, che si è lasciato sfuggire: quello secondo cui “si sarebbe potuta riaprire la manifestazione di interesse, di altre 24 ore, se la Commissione avesse stabilito che nessuna delle tre domande andavano bene, bocciando così eventualmente anche quella di Ballarino. Il problema lì era che ti potevi trovare di fronte a nessun’altra offerta e quindi non iscrivere la nuova società”.

Versace spiega dunque che poteva esserci un’estensione della manifestazione di un altro giorno, alla luce della scelta di Brunetti sulla Fenice, se la Commissione non avesse ritenuto valida nessuna domanda. Poi il Vicesindaco fa anche riferimento alle parole di Falcomatà, che ha detto D non si può vivacchiare e che nuovi eventuali investitori sarebbero ben accolti. “Bisogna lavorare a creare una classe di imprenditori che possa aiutare o sostituire Ballarino. Perché Falcomatà ha parlato di nuovi investitori? Il Sindaco ha voluto lanciare un messaggio di tranquillità all’esterno, chiarendo che c’è oggi una situazione stabile e che la città proverà ad accogliere eventuali imprenditori”, ha aggiunto Versace.

