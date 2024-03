Reggina, Trocini prima di Trapani-Fenice: “siciliani squadra forte”

StrettoWeb

“Il Trapani è una squadra forte e merita senza dubbio la posizione che occupa. Mi aspetto una partita dura, ma dopo la prestazione con il Ragusa di domenica scorsa, vogliamo continuare sulla stessa strada. Conterà scendere in campo con l’atteggiamento giusto. Quando incontri squadre come il Trapani è necessario fare la partita perfetta”. Così l’allenatore della Fenice Amaranto Bruno Trocini, sui canali ufficiali, alla vigilia della sfida in casa della capolista Trapani di domani.

Sugli indisponibili. “Tranne Domenico Mungo, il resto del gruppo è disponibile. La squadra ha lavorato molto bene ed è motivata. I nostri principi rimarranno sempre gli stessi, vedremo come scendere in campo. E sul futuro: “abbiamo un obiettivo, i playoff. Scendiamo in campo sempre per fare la nostra partita con la voglia di conquistare l’intera posta in palio. Come detto, il Trapani è una squadra forte che non ha mai perso”.

