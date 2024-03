Reggina, infortunio Mungo: l’aggiornamento della Fenice

StrettoWeb

“LFA Reggio Calabria comunica che gli esami strumentali effettuati su Domenico Mungo, uscito dal campo al termine del primo tempo durante la gara con il Ragusa, hanno evidenziato una distrazione di primo grado al flessore della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato le cure e i tempi di recupero saranno valutati giornalmente”.

Così in una nota la Fenice Amaranto aggiorna le condizioni di Domenico Mungo. Il centrocampista amaranto ha accusato una distrazione di primo grado al flessore della coscia destra, starà fuori per qualche settimana. Di sicurò sarà assente per il match di domenica a Trapani.

