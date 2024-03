Presidenziali Russia: voto online per Vladimir Putin, per chi avrà votato? | VIDEO

StrettoWeb

Urne aperte per le presidenziali in Russia fino a domenica 17 marzo. Al momento la situazione è tutt’altro che tranquilla: si segnalano incendi dolosi e atti di sabotaggio, come si evince dalle immagini a corredo dell’articolo. Intanto il candidato presidenziale russo e attuale capo di stato Vladimir Putin ha votato online alle elezioni presidenziali.

In un video, che riportiamo in basso, il leader russo si vede aprire la porta, recarsi verso la scrivania presidenziale e, con un semplice movimento di mouse, votare per le elezioni. La domanda che ci facciamo, per chi avrà votato?

Presidenziali Russia: Vladimir Putin ha votato online

