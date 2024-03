Elezioni presidenziali, alta tensione in Russia: incendi dolosi e atti di sabotaggio | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Al voto per le presidenziali in Russia fino a domenica 17 marzo. E’ iniziata la tornata elettorale per le presidenziali con l’apertura dei primi seggi nell’estremo oriente del Paese. Al momento la situazione è tutt’altro che tranquilla: si segnalano incendi dolosi e atti di sabotaggio, come si evince dalle immagini a corredo dell’articolo.

Nella regione siberiana occidentale di Khanty-Mansi una donna ha tentato di dare fuoco a un seggio elettorale con bottiglie molotov. In diversi seggi elettorali sono stati versati liquidi e vernici nelle urne. Una donna a Mosca ha dato fuoco a una cabina elettorale, e un’altra bottiglia molotov è stata lanciata contro un seggio a San Pietroburgo. Segnalati incendi e attacchi dolosi anche a Skadovsk, Simferopoli e Belgorod.

Elezioni presidenziali, alta tensione in Russia

Presidenziali in Russia, in corso atti di sabotaggio

