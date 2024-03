Pentedattilo risorgerà: la gioia dell’Area grecanica e il plauso a Cannizzaro

StrettoWeb

“I rappresentanti territoriali dell’Area grecanica di Forza Italia, desiderano esprimere un sentito ringraziamento all’operato dell’On. Cannizzaro. L’emendamento presentato nella manovra di bilancio del Governo nel 2022, oggi diventa concretezza e consente il recupero e la riqualificazione di una realtà dal grande valore storico e dall’incredibile potenziale turistico per tutta l’Area Grecanica: l’antico borgo di Pentedattilo, ricadente nel comune di Melito Porto Salvo“. E’ quanto si legge in una nota a firma della coordinatrice provinciale di Azzurro Donna, Patrizia Crea, e dei forzisti dell’area grecanica.

“Dopo la presentazione del progetto di fattibilità la riflessione è d’obbligo. La politica, quella del fare, quella che guarda ai territori, che discute con i dirigenti territoriali, supportando esigenze e necessità, quella che si pone al servizio delle aree più deficitarie e con più esigenze di sviluppo ed opportunità, non può che renderci fieri ed orgogliosi. Un continuo dialogo, proficuo e vero, con l’On. Cannizzaro, ci consente di costruire tasselli, come questo del borgo di Pentedattilo, che danno speranza e dignità ai nostri territori“, prosegue la nota.

“Che le amministrazioni sfruttino le risorse economiche”

“Continueremo a perorare le cause dell’Area grecanica con la caparbietà e la fierezza che contraddistingue l’intero gruppo dei forzisti. Certi di voler continuare a dare un contributo concreto alla crescita e allo sviluppo del nostro territorio, cogliamo l’occasione di ringraziare il nostro riferimento di partito, on. Cannizzaro, auspicando, per questo e per gli altri progetti che abbiamo in cantiere, che le amministrazioni dei nostri comuni diano, in tempi brevi, seguito all’utilizzo delle risorse economiche messe a disposizione grazie al lavoro di squadra di Forza Italia: una squadra coesa, qualificata e competente che parte dai territori, passa dalla città metropolitana, dalla regione, e mette a segno colpi da maestro, che guardano alla città di Reggio e alla provincia tutta, persino in seno al Governo centrale“, concludono i forzisti dell’Area grecanica.

