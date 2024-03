Spirlì: “grazie a Cannizzaro per “l’emendamento Pentedattilo” che salverà il Borgo”

StrettoWeb

“A nome della Fondazione Regionale per la Comunità Greca di Calabria, ringrazio l’On. Francesco Cannizzaro per “l’emendamento Pentedattilo”, che consentirà il recupero, la tutela e il rilancio dell’antico e storico Borgo – una delle perle rare dell’Area Grecanica Reggina – dopo anni di oblio“. E’ quanto scrive, in un post sui social, l’ex presidente f.f. della Regione Calabria, Nino Spirlì.

“La Fondazione plaude alle iniziative istituzionali che abbiano a cuore l’attenzione, la cura e l’amicizia verso i Territori Radice di tutta la Calabria e di Ogni Calabrese, e si rende disponibile a qualsiasi proposta e/o attività – prosegue Spirlì -. Solo con la stretta collaborazione fra i territori e i loro rappresentanti, istituzionali e non, e la disponibilità degli “Uomini di buona volontà” il Presente sarà nobile figlio del passato e padre dell’avvenire“, conclude.

