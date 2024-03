I no Ponte distribuiscono un “kit legale” per fare ricorso contro gli espropri

StrettoWeb

Il comitato Noponte Capo Peloro ha convocato per SABATO 16 MARZO alle ore 17.00 presso il Capo Peloro Resort di Torrefaro l’assemblea “Siamo tutti espropriandi” con l’obiettivo di fornire a tutte/i, sia a coloro che subiranno in prima persona gli espropri/servitù e sia a coloro che verranno “espropriati” della loro città, gli strumenti utili per resistere agli espropri/servitù. In occasione dell’assemblea, alla quale parteciperanno alcuni avvocati del comitato, sarà messo a disposizione dei partecipanti un kit con materiali utili per organizzare questa nuova fase della lotta contro il progetto del Ponte sullo Stretto.

