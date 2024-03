Ponte sullo Stretto, prove fatte in tre gallerie del vento: “è stabile anche con raffiche a 275km/h”

StrettoWeb

“Bonelli dice che non sono state fatte prove nelle gallerie del vento, ne abbiamo fatte una quantità in 10 diverse gallerie del vento nel mondo e ne faremo ancora“. Lo ha detto l’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, contattato dall’ANSA, circa le dichiarazioni al question time del leader Avs Angelo Bonelli, sottolineando che “non voglio fare polemiche con le istituzioni, sono soltanto precisazioni“.

Nel complesso, ha spiegato la società, per il progetto esecutivo sono state eseguite “prove in galleria del vento su 11 modelli di ponte“. Il progettista ha utilizzato 5 diversi laboratori, tra più importanti e specializzati al mondo, in Canada, Regno Unito, Danimarca e Germania. Nell’ambito dell’independent Check, il Project manager consultant di Stretto di Messina ha eseguito prove in 3 gallerie del vento a Milano e in Canada, proprio per “garantire la certezza” dei risultati.

Le verifiche analitiche e sperimentali compiute “dimostrano la stabilità del ponte fino a velocità delle raffiche di vento di oltre 275 km/h”, che è una velocità che può attendersi nello Stretto mediamente una volta nell’arco di 2000 anni; la massima velocità registrata in oltre venti anni di monitoraggio è stata di 128 km/h.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.