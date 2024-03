Messina, Musolino contro De Luca: “tra pernacchie e dichiarazioni di autosmentita, arrivano le prime defezioni al Fronte della Libertà”

StrettoWeb

Perde pezzi il progetto politico di Cateno De Luca, in vista delle elezioni europee, con la fuoriuscita del Partito Popolare del Nord di Roberto Castelli. Commenta quanto sta succedendo nelle ultime ore al Fronte della Libertà, l’ex fedelissima del sindaco di Taormina, Dafne Musolino, eletta parlamentare con Sud chiama Nord.

Sul proprio profilo social, Musolino, scrive: “tra pernacchie, dichiarazioni di autosmentita, sermoni giustizialisti e lanci di piaghe bibliche, arrivano le prime defezioni. Ma tranquilli… the best is yet to come”, conclude.

