Messina, De Luca durissimo contro Croce: “mi fa schifo, lui e chi lo ha protetto”

StrettoWeb

E’ durissimo Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, contro Maurizio Croce, arrestato nella giornata di ieri per un giro di truffe e corruzioni per appalti pubblici. Nella tradizionale diretta social, il sindaco di Taormina, si è scagliato contro il consigliere comunale di Forza Italia: “Croce è un uomo potente, aveva coperture a più livelli, ed è stato al potere con qualunque presidente della Regione che sia di destra o di sinistra. Ricordo che fu assessore anche con Crocetta e poi candidato sindaco di Messina con il centrodestra”.

“Croce è un soggetto pericoloso – rimarca De Luca- tra i rappresentati del sistema politico mafioso che attanaglia la Sicilia. E’ un uomo che sa ricattare e sa fare il servo sciocco del sistema. Lo scorso 6 marzo nella votazione in consiglio comunale a Messina, tre nostri consiglieri comunali si sono fatti condizionare ed hanno disertato il consiglio sulla sua decadenza. Ecco, per me potete andare via, queste logiche di protezione sono intollerabili. Inoltre, lo stesso Croce ha fatto una chiamata intimidatoria al sindaco Basile. Una persona che si comporta così mi fa schifo”, conclude De Luca.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.