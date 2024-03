Messina: caso Croce, il consiglio comunale approva l’avvio del procedimento di decadenza per “assenze ingiustificate”

StrettoWeb

Si è concluso poco fa il Consiglio comunale di Messina convocato in seduta d’urgenza. La discussione ha avuto, per l’ennesima volta, Maurizio Croce, consigliere comunale di Forza Italia, ex candidato sindaco del Centro/Destra e soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico. Con 16 voti favorevoli e 14 contrari è passata la delibera per “l’attivazione della procedura di contestazione della decadenza per assenze ingiustificate del Consigliere comunale Maurizio Croce, ex art. 41, comma 6, del Regolamento del Consiglio comunale del Comune di Messina”. Il presidente del consiglio comunale, Nello Pergolizzi, ha spiegato che “Croce avrà dieci giorni di tempo per controdedurre, la delibera votata”.

La scorsa settimana l’esito del voto fu diverso

Il 6 marzo scorso era stata respinta la proposta di decadenza del consigliere comunale Maurizio Croce per il doppio incarico di soggetto attuatore per il dissesto idrogeologico. L’ex candidato sindaco del centrodestra è riuscito a passare indenne quella votazione grazie all’assenza di alcuni consiglieri di maggioranza che sostengono l’amministrazione Basile (non presenti anche due esponenti di opposizione). La votazione si è conclusa: 12 favorevoli alla decadenza, 13 contrari.

Messina, caso Croce: oltre 600 assenze tra consiglio comunale e commissioni Sul candidato sindaco del Centro/Destra, Maurizio Croce, che ha perso le elezioni comunali di Messina contro Federico Basile, è scoppiata una vera e propria bufera ormai da mesi. Il motivo? La sua presenza o meglio assenza dai consigli comunali e dalle commissioni. I dati sono impietosi: da inizio mandato ha partecipato a poche sedute sedute di Consiglio comunale su oltre 170 e se contiamo anche le commissioni le assenze sono oltre 600.

