Intimidazione al Vescovo di Mileto, la condanna della Calabria

StrettoWeb

Mons. Attilio Nostro, vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, è stato vittima di intimidazioni: un bossolo nella cassetta della posta, un chiaro segnale per cercare di impaurire e prendere il controllo sulla Chiesa. Ma il Vescovo, con l’appoggio della comunità e istituzioni, ha scelto di “non farsi piegare” dalla criminalità organizzata e di continuare per la sua strada, forte della sua vocazione nel combattere “questa offesa a Dio”. Una pioggia di solidarietà, dalle istituzioni alle associazioni, ha investivo Mons. Nostro, dimostrando che la Calabria persegue il suo obiettivo ad una società in legalità.

La solidarietà dell’assessore Varì al vescovo Nostro

“Esprimo solidarietà e piena vicinanza a S.E. Attilio Nostro, Vescovo della Diocesi di Mileto, e ai parroci di Cessaniti, don Felice Palamara e don Francesco Pontoriero, per i vili attacchi intimidatori dei quali sono stato oggetto, attacchi da condannare duramente”.

“Auspico che i responsabili di questi ignobili gesti vengano presto individuati e puniti e ritengo importante raccogliere l’invito a denunciare e a collaborare con le forze dell’ordine rivolto ai cittadini da parte del Procuratore della Repubblica Camillo Falvo: vincere l’omertà per affermare la legalità”. Così Rosario Varì, assessore allo sviluppo economico e attrattori culturali della Regione Calabria.

Unicef di Vibo Valentia: “la logica della sopraffazione non è accettabile”

“Appresi i gravissimi fatti accaduti di recente nella nostra Diocesi di Mileto-

Nicotera-Tropea, il Comitato Provinciale di Vibo Valentia per l’Unicef desidera

esprimere, a nome di tutti i Volontari, piena solidarietà e vicinanza ai Parroci Don Felice Palamara e Don Francesco Pontoriero, rispettivamente sacerdoti di Pannaconi e di Cessaniti, per i terribili atti intimidatori che hanno subito. Quanto avvenuto afferma con forza quanto importante siano la presenza e il ministero sacerdotale nelle nostre Comunità”.

“Noi crediamo che la testimonianza di vita dei sacerdoti, improntata sulla via che Cristo ha tracciato, è quella da seguire per un vivere civile, dignitoso e fraterno. L’esempio che questi sacerdoti danno sia da monito per tutti: la logica della sopraffazione, della minaccia e della criminalità non sono accettabili, è necessario e urgente sostenere i valori della legalità, della fratellanza e della pace che sono alla base della civile convivenza”.

“Non è sufficiente parlare di pace, occorre educare alla pace. I Bambini e i

Giovani hanno Diritto alla Pace Assicuriamo, dunque, il nostro sostegno e la nostra vicinanza ai Rev.mi sacerdoti e al Vescovo, S.E.R. Mons. Attilio Nostro, in questo delicato momento, nonché al Commissario Prefettizio Dott. Sergio Raimondo e alla Presidente dell’Associazione “Crisalide” Romina Candela, anche loro vittime di minacce. Ci accodiamo a tutta la Comunità di Cessaniti che, con forza e determinazione, ha detto e dice BASTA!”. Il Comitato Provinciale per l’Unicef di Vibo Valentia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.