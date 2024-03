Minacce al Vescovo di Mileto, trovato proiettile nella cassetta delle lettere

StrettoWeb

Nono sono coincidenze, ma vere e proprie minacce: gli uomini di Chiesa della Calabria sono ormai nel mirino delle intimidazioni. Dopo gli attacchi all’indirizzo di don Felice Palamara e don Francesco Pontoriero, entrambi di Cessaniti, ecco che arriva un altro grave episodio la cui vittima è Monsignor Attilio Nostro. Il Vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea si è visto recapitare, nei giorni scorsi, un messaggio inquietante: un bossolo lasciato nella cassette della posta della curia vescovile di Mileto.

Un fatto gravissimo, reso noto oggi dallo stesso Monsignore, impegnato nella celebrazione della messo del Santo Patrono di Vibo Valentia, San Leoluca. “Anche io – ha riferito ai fedeli presenti durante la Santa Messa al Duomo – sono stato minacciato. Con le mie mani ho raccolto il bossolo che mi è stato inviato per intimorirmi”.

“Gli attacchi che come comunità ecclesiale stiamo subendo in questi giorni – prosegue Mons. Nostro – sono un’offesa contro Dio e la società civile. In silenzio e con grande dolore stiamo pregando affinché immediatamente si ponga fine a queste azioni criminali che stanno creando tanta disperazione nella nostra Diocesi. Certamente non saranno questi fatti di inaudita criminalità a farci piegare la testa. Al contrario reagiremo con forza pregando per questi fratelli che stanno portando lacrime e disperazione”.

Mammoliti (Pd): “lo Stato non può abbandonarci”

“L’atto intimidatorio perpetrato nei confronti del Vescovo monsignor Attilio Nostro, dopo quello subito da alcuni sacerdoti di Cessaniti unitamente ad altri fenomeni di criminalità e violenza registratesi nel territorio Vibonese, dimostrano chiaramente che non bisogna affatto abbassare la guardia. Occorre, anzi, reagire e sollecitare a tutti i livelli azioni coerenti per garantire incolumità e sicurezza. Dopo anni di politiche di abbandono che hanno portato allo smantellamento dei servizi essenziali spesso, purtroppo, prevale il linguaggio della paura da parte della collettività ormai sfiduciata”.

“In tale direzione trovo emblematiche e preoccupanti le affermazioni del Procuratore Dott Camillo Falvo, il quale riferisce in merito alle numerose commissioni d’accesso, comuni sciolti e interdittive antimafia, come Vibo per troppo tempo sia stata trascurata dall’azione dello Stato, delle Forze dell’ordine e della Magistratura. Un

monito che deve far riflettere l’intera comunità vibonese e che dimostra come l’encomiabile lavoro delle sole Forze dell’ordine e della Magistratura non sia sufficiente per invertire la rotta”.

“Bisogna garantire sempre di più da parte dello Stato il presidio del territorio come elemento imprescindibile e fondamentale per rafforzare la fiducia dei cittadini verso

le istituzioni. Anche a sostegno di tale ragione sarò presente alla Manifestazione di Cessaniti indetta per domani sera”. Lo dichiara in una nota Raffaele Mammoliti, Consigliere regionale.

La Solidarietà di Mangialavori: “davvero intollerabile”

“Esprimo massima solidarietà al vescovo della diocesi di Mileto Attilio Nostro, ed ai sacerdoti che negli ultimi giorni sono stati colpiti da atti intimidatori. È davvero intollerabile quanto sta accadendo in provincia di Vibo Valentia, dove sono numerosi ormai gli episodi criminali in danno di uomini di fede”. Lo dichiara in una nota il presidente della commissione bilancio della Camera, on. Giuseppe Mangialavori.

“Bisogna accogliere l’invito del procuratore di Vibo Valentia, Camillo Falvo, a stare vicini ai nostri sacerdoti e denunciare episodi simili. Sono certo che le forze dell’ordine e la magistratura riusciranno presto ad individuare i responsabili ed assicurarli alla giustizia”.

