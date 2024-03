Felicia Takman, la cantante svedese con le maglie di Reggina (Nakamura) e Cosenza | FOTO

StrettoWeb

Una cantante nordeuropea con le maglie di due squadre mediterranee, di cui una di una indossata sullo Stretto da un’icona del calcio giapponese. Tutto così “no sense”, ma anche tutto così bello, forse per questo. Stiamo parlando di Felicia Takman, artista svedese 26enne nata a Stoccolma che sui social ha posato con alcune maglie storiche di squadre di calcio italiane, tra cui quelle di Reggina e Cosenza.

La cantante, che è anche modella, ha indossato diverse maglie nostalgiche, posando presso il negozio “Napoli Centrale” presente proprio nella capitale svedese. In merito alla maglia amaranto, si tratta di quella indossata da Shunsuke Nakamura nella sua prima stagione a Reggio Calabria, la 2002-2003. Una dimostrazione, ove ce ne fosse ancora bisogno, di quanto sia così forte e dominante il messaggio che una Reggina “dormiente” riesce a trasmettere oltre i confini nazionali e non solo. A maggior ragione in questo periodo, in cui i tifosi chiedono a gran voce “identità e tradizione”. Quelle che, nonostante tutto, non potranno essere perse mai.

Ma il messaggio è esteso per forza di cose a tutta la Calabria. Il calcio nostalgico, le maglie nostalgiche e un Cosenza tornato prepotentemente in scena, così come accadeva negli anni ’90. Con la speranza, per i supporters rossoblu, che il futuro possa riservare ben altro, come affermato qualche giorno fa dal DS Gemmi.

