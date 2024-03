Il Cosenza e il sogno Serie A: il DS Gemmi si sbilancia

StrettoWeb

Il Cosenza vive un momento un po’ così. Quella che si prospettava essere come una stagione diversa dalle ultime, sofferte, si sta rivelando simile alle altre. A dire il vero i rossoblu quest’anno non hanno mai seriamente lottato per non retrocedere, e ad oggi non si trovano dentro i playout, però i punti di distacco sulla zona spareggi sono soltanto due, alla luce dell’ultima sconfitta in casa della Ternana. Gara, quest’ultima, che ha visto il ritorno in panchina di Viali, dopo l’esonero di Caserta.

Proprio di questa scelta, ai microfoni di Gazzetta del Sud, ha parlato il Direttore Sportivo dei Lupi, Gemmi: “Nei momenti di difficoltà si pone sempre l’esigenza di cambiare rotta anche se a volte è difficile capire la flessione dei risultati”, ha detto il dirigente dei calabresi in merito all’esonero del tecnico reggino. “Il tempo dirà se abbiamo fatto bene oppure male ad esonerare Caserta, allenatore che continuo a stimare profondamente. Nel corso del campionato abbiamo riflettuto più volte ed è sempre prevalsa la volontà di continuare sulla strada tracciata. Dopo il Cittadella ci siamo tornati ad interrogare ed abbiamo agito d’istinto”.

Non solo passato e presente, però, ma anche futuro. Coi fatti quest’anno Guarascio ha alzato l’asticella, come dimostra il mercato (anche quello di gennaio), ma anche con le parole. Mesi fa non sono passate inosservate le sue parole relativamente all’obiettivo Serie A, almeno nel medio periodo. E su questo Gemmi non si nasconde: “Lavoriamo giorno per giorno per aggiungere piccoli mattoncini per rendere possibile l’avveramento di questo sogno. Purtroppo ci si è abituati a vivere sulle montagne russe ma sono convinto che prima o poi anche Cosenza raggiungerà la massima serie. Quando questo avverrà non lo so ma a volte quando qualcosa si desidera ardentemente si crea l’energia giusta per accorciare i tempi”.

