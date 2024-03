Facebookdown, Elon Musk prende in giro Zuckerberg su X

StrettoWeb

A seguito dei problemi che dalle ore 16 stanno interessando Facebook e Instagram Elon Musk prende in giro i rivali di Meta. Secondo il sito DownDetector, che monitora i problemi tecnici relativi alle app e ai siti Web, le segnalazioni di disservizi per Instagram e Facebook in Italia, ma anche in altre parti del mondo, hanno iniziato ad aumentare intorno alle 16 ora italiana. Gli utenti hanno riferito di non riuscire a caricare il feed delle foto o visualizzare le storie degli altri utenti, mentre su Facebook ci sarebbero problemi di accesso ai profili.

Elon Musk su X prende in giro i rivali di Meta affermando: “Se stai leggendo questo post è perchè i nostri server funzionano” ha scritto in un tweet già diventato virale in pochi minuti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.