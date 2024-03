Facebook e Instagram non funzionano, problemi con l’accesso: che succede

StrettoWeb

Facebook e Instagram down. Migliaia di segnalazioni negli ultimi minuti. I due social network di Meta sono totalmente inaccessibili, non funzionano. I problemi segnalati sono legati all’accesso, impossibile da effettuare. Su Facebook non è possibile accedere al proprio account: “La password che hai inserito non è corretta. Password dimenticata?”, è la voce presente, come se le credenziali fossero errate. Provando ad accedere, l’utente viene rimandato indietro, con segnalazione di errore. Su Instagram è invece impossibile aggiornare il feed.

Il problema persiste ormai da un po’, social impazziti e migliaia di segnalazioni sul sito specializzato, Downdetector, come si può vedere dall’immagine qui di seguito.

