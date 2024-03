Europee, salta l’alleanza De Luca – Alemanno: “il problema è la dimensione del simbolo”

StrettoWeb

“ringraziamo Cateno De Luca che, rappresentando l’unica forza politica emergente a cui è stato concesso di derogare alla raccolta di firme, ci ha offerto un’alleanza per partecipare alle elezioni europee. Ma la nostra Direzione nazionale ha deciso di rifiutare questa proposta perchè, almeno fino ad ora, ci appare troppo timida politicamente, non trasmettendo un messaggio di autentica opposizione all’Unione europea e un modello economico-sociale alternativo all’ideologia neo-liberista che ispira i Trattati europei”. Le parole di Gianni Alemanno, leader di Indipendenza, non sono andate giù a Cateno De Luca, il quale in una diretta social è stato chiaro: “caro Gianni, il problema non sono i temi sui quali siamo d’accordo, ma la dimensione della palla nel simbolo. E’ inutile prendere in giro la direzione nazionale di Indipendenza”.

“Noi abbiamo meritato l’esenzione delle firme sul campo eleggendo alle politiche. Comunque, caro Gianni, entro al 3 aprile ci può ripensare. Il progetto Libertà è aperto e le tue tematiche sono anche le nostre”, conclude De Luca.

