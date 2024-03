Europee, Alemanno “ringrazio Cateno De Luca ma rifiutiamo la sua proposta di alleanza”

StrettoWeb

“La maggioranza di Governo, con un colpo di mano, ha introdotto nel decreto elettorale un emendamento che limita fortemente le possibilità di derogare alla raccolta di firme per la presentazione di nuove liste elettorali. Tutto questo è anticostituzionale e contrario alle Direttive europee perchè cambia le regole quando sono già trascorsi due terzi del tempo concesso per la raccolta di firme”. Così ha dichiarato Gianni Alemanno, Segretario nazionale del Movimento Indipendenza, nella sua relazione introduttiva alla Direzione nazionale del Movimento. La Direzione nazionale si è aperta oggi a Roma, presso il Centro congressi Cavour.

“Grazie De Luca ma al momento andiamo per la nostra strada”

“Vogliamo lanciare un appello formale al Presidente della Repubblica, per fermare la promulgazione della legge di conversione del decreto elettorale se conterrà ancora questo emendamento. In questo quadro ringraziamo Cateno De Luca che, rappresentando l’unica forza politica emergente a cui è stato concesso di derogare alla raccolta di firme, ci ha offerto un’alleanza per partecipare alle elezioni europee. Ma la nostra Direzione nazionale ha deciso di rifiutare questa proposta perchè, almeno fino ad ora, ci appare troppo timida politicamente, non trasmettendo un messaggio di autentica opposizione all’Unione europea e un modello economico-sociale alternativo all’ideologia neo-liberista che ispira i Trattati europei”, rimarca Alemanno.

“Noi vogliamo lanciare prima della campagna elettorale un “Manifesto per l’Europa dei popoli” che sia un punto di riferimento per tutti coloro che, a prescindere dalla loro provenienza ideologica, vogliono l’Indipendenza dell’Italia e delle altre nazioni europee da ogni forma di sudditanza, un nuovo modello economico e sociale ispirato all’identità europea e quindi alternativo al capitalismo neo-liberista, l’immediato cessate il fuoco in Palestina e in Ucraina, una vera apertura dell’Italia al Mondo multipolare che sta crescendo fuori e contro l’unipolarismo americano. Solo in questo quadro politico, potremo verificare nuove proposte di alleanza per partecipare alle elezioni europee”, conclude Alemanno.

