Europee, rischio rottura tra Cateno De Luca e Roberto Castelli

Si è svolta, presso l’Hotel dei Cavalieri a Milano, l’evento “Libertà anche al Nord”. L’iniziativa è stata utile per presentare il progetto Libertà, che sarà protagonista alle prossime elezioni europee. Oltre ad essere stata presentata la candidatura di Dèsirèe Merlini, segretario de “I Civici in Movimento”, sono intervenuti Vito Comencini del Popolo Veneto, Stefano Aggravi, segretario politico di Rassemblement Valdôtain. Era presente anche il Capitano Ultimo che avrà un suo simbolo all’interno di Libertà.

A fare scalpore l’assenza di Roberto Castelli, leader del Partito Popolare del Nord, già ministro e per anni punto di riferimento della Lega. De Luca è categorico: “spero che con Roberto si possa superare questa fase di incomprensione. Non possiamo rompere per la dimensione del simbolo, questo è un progetto che va oltre”.

