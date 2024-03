Europee, De Luca presenta il Fronte della Libertà a Milano: “arriveremo ad 1 milione di voti” | FOTO

StrettoWeb

Si è svolta, presso l’Hotel dei Cavalieri a Milano, l’evento “Libertà anche al Nord”. L’iniziativa è stata utile per presentare il progetto Libertà, che sarà protagonista alle prossime elezioni europee. Oltre ad essere stata presentata la candidatura di Dèsirèe Merlini, segretario de “I Civici in Movimento”, sono intervenuti Vito Comencini del Popolo Veneto, Stefano Aggravi, segretario politico di Rassemblement Valdôtain. Era presente anche il Capitano Ultimo che avrà un suo simbolo all’interno di Libertà. A fare scalpore l’assenza di Roberto Castelli, leader del Partito Popolare del Nord, già ministro e per anni punto di riferimento della Lega.

“Oggi abbiamo avuto l’onore di accogliere Vito Comencini e il Popolo Veneto, insieme a Stefano Aggravi per Rassemblement Valdôtain, per illustrare i punti in comune che ci hanno unito in questo progetto. In questa occasione, abbiamo ufficializzato la candidatura di Desirée Merlini, Segretario Federale de ‘I Civici in Movimento’ e lanciato il nostro progetto definitivo, delineando il quadro al quale miriamo. Ciascuno dei coprotagonisti di questo progetto è portatore di un messaggio”, è quanto ha affermato Cateno De Luca, sindaco di Sud chiama Nord.

De Luca: “la nostra missione è partire in mille il 5 di maggio e arrivare a un milione”

“La presenza del Capitano Ultimo rappresenta un messaggio forte di etica e legalità, diventando il nostro punto di riferimento in questa nuova fase del movimento. Assente giustificato l’amico Roberto Castelli. In sala a rappresentare il Partito popolare del Nord tanti amici. Abbiamo svelato la nuova impostazione del progetto Libertà delineando 12 spazi che saranno gli apostoli di questa missione per la libertà più Sud Chiama Nord! La nostra missione è partire in mille il 5 di maggio e arrivare a un milione il 9 di giugno. Tutti insieme per la libertà”, conclude De Luca.

