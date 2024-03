Europee, De Luca: “accordo con Renzi e Calenda? No, grazie. E Cuffaro si è accordato con…”

StrettoWeb

Si è messa in moto la macchina di Sud chiama Nord in vista delle Elezioni europee del prossimo 8-9 giugno. Ieri, alla Camera dei Deputati, Cateno De Luca ha siglato il primo accordo con l’ex ministro leghista Roberto Castelli e nei prossimi giorni ci saranno altre “sedute spiritiche” per ulteriori inserimenti.

Il sindaco di Taormina racconta: “ieri sera sono stato convocato da alcune persone. Mi hanno proposto nuovamente un accordo con Matteo Renzi e Carlo Calenda ma io, ovviamente, ho rifiutato in quanto preferisco la libertà. Cuffaro? Si è accordato con mister ‘stai sereno’, proprio una bella coppia”, conclude De Luca.

