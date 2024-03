Elezioni Europee, ufficiale l’alleanza tra De Luca e l’ex leghista Castelli: “chiederemo il voto anche a Bossi”

StrettoWeb

Parte ufficialmente il percorso per la formazione della lista “Libertà”, il progetto politico voluto da Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, in vista delle elezioni europee del prossimo 8-9 giugno. Nella prima conferenza alla Camera dei Deputati a Roma, ha risposto presente Roberto Castelli, ex leghista, più volte ministro e deputato in rotta da tempo con Matteo Salvini e fondatore del partito popolare del Nord.

Castelli: “Bossi sarà contento dell’operazione politica”

“Siamo convintamente all’interno di questo progetto. Ritorna sulla scheda elettorale la parola Nord e di questo sarà molto contento anche Umberto Bossi a cui sicuramente cercherò il voto anche se lui resta un deputato del Carroccio. Salvini? Ha creato un partito diverso, non è più la Lega dei miei tempi. Io candidato? Ho chiesto di essere capolista al Nord Ovest”, rimarca Roberto Castelli.

De Luca: “il nostro motto è – Europa e + Italia”

“Ringrazio l’amico Castelli per aver accettato di far parte del progetto per le europee. Bossi? L’ho incontrato lo scorso 22 settembre ed abbiamo discusso di tante cose. Candidature? Le decideremo assieme dopo il 6 aprile. Spero che più movimenti si possano aggregare a Libertà, il nostro motto è – Europa e + Italia”, rimarca Cateno De Luca.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.