Elly Schlein domani in Sicilia per dire No al Ponte sullo Stretto

Che il Ponte sullo Stretto e la sua messa in opera sia legge di Stato pare che alcuni non lo abbiano ancora compreso. Tra questi, anche chi quello Stato in parte lo rappresenta essendo leader del più ampio partito d’opposizione. La segretaria nazionale del Pd Elly Schlein sarà venerdì 22 marzo a Caltanissetta per partecipare alla Conferenza programmatica del PD Sicilia indetta dal segretario regionale Anthony Barbagallo.

Intorno alle 12, Schlein, accompagnata da Barbagallo, sarà in via Circuito presso il Chiosco km Zero, Torre Faro, per dire no al Ponte sullo Stretto di Messina che si ostinano a definire come “voluto da Matteo Salvini“, e invece idee e progetto per il Ponte sono ben antecedenti a Salvini ministro. L’iniziativa a cui la segretaria del Pd prenderà parte è “Un Ponte inutile: vogliamo strade, ferrovie, aeroporti“, dove è persino previsto un punto stampa. (Come se non fosse già chiaro che questo tipo di infrastrutture saranno conseguenza fisiologica del ponte).

Alle 16.30, poi, la segretaria dem parteciperà, all’Hotel San Michele, ad un incontro dal titolo “La grande rapina al Sud: come l’autonomia uccide il mezzogiorno“. Fitto il programma nisseno di venerdì 22 e sabato 23, organizzato in vista delle elezioni Europee e Amministrative di domenica 8 e lunedì 9 giugno. ”Abbiamo scelto Caltanissetta anche perché – spiega Barbagallo – è l’unico capoluogo di provincia chiamato al voto ma in questa provincia si vota in un altro grande comune, Gela”. Proprio per serrare le fila e proporre una alternativa al governo Schifani – e avviare anche un confronto su liste forti da proporre alle Europee – a Caltanissetta si terrà anche la Direzione regionale del PD.

