Domenica primaverile nello Stretto: a Scilla gente in spiaggia, da domani cambia tutto

E’ una straordinaria giornata di sole in riva allo Stretto di Messina in questa prima domenica di Marzo, tanto che tante persone ne hanno approfittato per recarsi in spiaggia (a corredo dell’articolo il video da Scilla). Questa situazione mite terminerà tra qualche ora.

E’ previsto l’arrivo di forte maltempo in Calabria e Sicilia tra lunedì 4 e martedì 5 marzo. Avremo forti piogge, temporali e soprattutto un netto calo delle temperature che finalmente raggiungeranno valori invernali, per la prima volta in stagione.

