Allerta Meteo, torna il maltempo: stavolta anche freddo e tanta neve in montagna!

Prima domenica di marzo con sole e caldo anomalo in Calabria e Sicilia: soffia lo scirocco e la temperatura supera i +20°C su gran parte del territorio delle due Regioni. Il cielo è sereno o poco nuvoloso in una splendida domenica dal sapore primaverile ma questo tempo durerà poco, pochissimo. Ha le ore contate. Una grande perturbazione di origine atlantica – infatti – sta per raggiungere anche la Sicilia da ovest, e poi nella prossima notte raggiungerà il resto di Sicilia e la Calabria.

La perturbazione, che in queste ore sta colpendo duramente il nord ovest con piogge torrenziali in Piemonte dove si stanno verificando eccezionali nevicate sull’arco alpino, durerà due giorni e provocherà forte maltempo in Calabria e Sicilia tra lunedì 4 e martedì 5 marzo. Avremo forti piogge, temporali e soprattutto un netto calo delle temperature che finalmente raggiungeranno valori invernali, per la prima volta in stagione.

Sulle montagne di Calabria e Sicilia infatti nei prossimi due giorni avremo la nevicata più grande e abbondante di tutto l’inverno. Non sarà freddo eccezionale e la neve non scenderà mai sotto i 1.200 metri di altitudine, però sarà abbondante e copiosa come mai accaduto prima quest’anno in un inverno caratterizzato fin qui da caldo eccezionale e lunghi periodi di siccità.

Molti impianti sciistici potranno aprire per la prima volta in stagione grazie all’abbondante innevamento in quota. Attesa tanta neve non solo in Sila e sull’Etna ma anche sui Nebrodi, stavolta anche a Floresta, e in Aspromonte, anche a Gambarie, località incredibilmente quest’anno rimaste senza neve per tutto l’inverno. Marzo, però, inizia con le migliori intenzioni per una sorta di vendetta sull’avarizia nevosa del trimestre precedente.

