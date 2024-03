Disostruzione delle vie aeree e rianimazione pediatriche: soddisfazione per il corso a Rizziconi

StrettoWeb

Si è svolto sabato 2 marzo il corso Manovre di disostruzione delle vie aeree e rianimazione pediatriche, presso la sede operativa PROCIV – ARCI Rizziconi. Il corso ha visto la presenza di 38 partecipanti, che ora sono pronti a salvare la vita ad un lattante e/o bambino con le manovre di disostruzione e di RCP pediatrica con metodica AHA.

I discenti, attentissimi per tutta la durata del corso che si è concluso alle 19:30, sono stati omaggiati di una “valigetta” contenente tutte le indicazioni tramite codici QR per la scelta e il taglio degli alimenti, per le manovre di disostruzione delle vie aeree nel bambino e nel lattante e per le manovre di rianimazione cardiopolmonare (RCP) su bambino e lattante e altro. Oltre la metà ha chiesto di partecipare al prossimo corso di BLSD che faremo a breve.

Gli Istruttori che hanno preso parte all’evento sono stati impeccabili assistendo i discenti in ogni attività.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.