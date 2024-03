Cosenza-Catanzaro, stangata dal Giudice Sportivo: maxi multe alle due società

StrettoWeb

Come se non bastasse la guerriglia post gara, l’attenzione mediatica di questi giorni e tutto il caos di contorno, adesso Cosenza e Catanzaro dovranno anche sborsare migliaia di euro. Il riferimento è alle due maxi multe inflitte dal Giudice Sportivo per dei fatti accaduti durante il derby di Calabria, per la cronaca vinto dai giallorossi per 0-2.

Al Cosenza ammenda di € 15.000,00 “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi fumogeni in un settore occupato dalla tifoseria avversaria, per avere inoltre lanciato, nel recinto di giuoco, numerosi petardi e quindici fumogeni”. Al Catanzaro ammenda di € 12.000,00 “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi fumogeni in un settore occupato dalla tifoseria avversaria, per avere inoltre lanciato, nel recinto di giuoco alcuni petardi e quattro fumogeni”.

Venturi, D’Orazio e Mazzocchi salteranno Cosenza-Cittadella

Cosenza, tra l’altro, decimato anche per via delle squalifiche. Nel prossimo match mancheranno Venturi, D’Orazio e Mazzocchi: il primo è stato espulso, il secondo e il terzo si sono beccati il giallo ed erano diffidato. Non ci saranno contro il Cittadella.

