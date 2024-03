“Quel” giorno è arrivato: Cosenza-Catanzaro, ecco il derby di Calabria!

StrettoWeb

Il giorno, quel giorno, è arrivato: oggi, domenica 3 marzo 2024, torna il derby di Calabria tra Cosenza e Catanzaro. A 6 anni dall’ultima volta, in Serie B addirittura a 34 anni dall’ultima volta. Un’attesa spasmodica, una gara di cui si parla da settimane. Dimostrazioni? Lo stadio “San Vito-Marulla”, già sold out a poche ore dalla prevendita. Da entrambe le parti, tra l’altro, la stagione è esaltante e l’entusiasmo alle stelle. Il Cosenza per aver alzato l’asticella, con un mercato importante anche a gennaio e una classifica che finalmente non è precaria; il Catanzaro per la promozione dello scorso anno e lo zoccolo duro mantenuto in questo, con risultati e prestazioni esaltanti.

I precedenti

Cosenza-Catanzaro è il vero derby di Calabria, quello da sempre considerato tale, tra due squadre la cui rivalità è più accesa rispetto a quella con Reggina, la cui maggior antagonista è il Messina. Quello tra le due squadre sarà il 28° confronto in terra bruzia. I precedenti sorridono leggermente ai rossoblu, ma prevale il segno “X”. L’ultima volta in cadetteria, dicevamo, nella stagione ’89-’90.

Dove guardare il derby di Calabria

Il derby di Calabria tra Cosenza e Catanzaro si potrà vedere su Sky Sport (con gli abbonati che potranno anche usufruire del servizio NOW) o su DAZN.

Limitazioni al traffico

Il Cosenza informa che “sarà in vigore dalle ore 12:00 il divieto di transito veicolare e pedonale su Viale Magna Grecia (dall’area circostante le piscine comunali fino alla rotonda all’altezza della Curva Nord Catena dello Stadio San Vito Gigi Marulla), Via G. Formoso, nel tratto compreso tra via Veterani dello Sport e Viale Magna Grecia”.

“Sarà consentito l’accesso esclusivamente al personale impegnato in attività lavorative inerenti alla manifestazione, cui è stato riservato un posto nelle aree di parcheggio, e le persone con disabilità fino al raggiungimento del limite di posti auto disponibili”.

“Inoltre è stato istituito nella stessa fascia oraria il divieto di sosta con rimozione su Viale Magna Grecia Viale Marconi e Via Veterani dello Sport su ambo i lati, compresa tutta l’area circostante la struttura della Piscina comunale, lo slargo in corrispondenza della sede regionale Rai e la rampa di accesso alle attività commerciali (Malizia ecc.)”.

“In considerazione del notevole flusso di sostenitori, previsto per la gara in questione, e del rafforzamento delle misure di controllo dovute all’alto rischio dell’evento si ribadisce la necessità di giungere allo stadio con largo anticipo, onde evitare code e attese. L’apertura dei cancelli avverrà presumibilmente alle ore 13:30”.

