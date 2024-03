Cosenza-Catanzaro: toh, chi si rivede (in Serie B): al San Vito 34 anni dopo!

StrettoWeb

28. Numero 28. Quello di domenica 3 marzo, allo stadio “San Vito-Gigi Marulla”, sarà il 28° derby di Calabria tra Cosenza e Catanzaro. La sfida torna a giocarsi in terra bruzia a 6 anni dall’ultima volta (Serie C). In Serie B, invece, torna addirittura dopo 34 anni. L’ultima sfida cadetta risale infatti al campionato 1989-1990. Finì 0-0, come l’anno prima, sempre in B. Prima di quella volta, in Serie B il derby si era giocato 20 anni prima, negli anni ’60, mentre il primissmo derby di Calabria cadetto fu negl 1945-1946 (1-1).

Il primo confronto in assoluto è del 1930-1931, in Prima Divisione. Prima vittoria l’anno dopo, con il poker rossoblu ai giallorossi. L’anno dopo ancora, nel 1932-1933, il primo successo catanzarese a Cosenza, per 2-3. Il computo della sfida dice invece che: il Cosenza ha vinto 7 volte, il Catanzaro 4, i pari sono invece 17. Di seguito l’elenco completo e a corredo dell’articolo la gallery con alcune immagini del passato.

I precedenti del derby di Calabria

Stagione 1930-1931 (Prima Divisione): Cosenza-Catanzaro 2-2

Stagione 1931-1932 (Prima Divisione): Cosenza-Catanzaro 4-0

Stagione 1932-1933 (Prima Divisione): Cosenza-Catanzaro 2-3

Stagione 1935-1936 (Serie C): Cosenza-Catanzaro 2-3

Stagione 1945-1946 (Serie C): Cosenza-Catanzaro 1-1

Stagione 1946-1947 (Serie B): Cosenza-Catanzaro 1-1

Stagione 1948-1949 (Serie C): Cosenza Catanzaro 2-1

Stagione 1949-1950 (Serie C): Cosenza-Catanzaro 2-0

Stagione 1950-1951 (Serie C): Cosenza-Catanzaro 3-1

Stagione 1951-1952 (Serie C): Cosenza-Catanzaro 1-1

Stagione 1952-1953 (IV Serie): Cosenza-Catanzaro 1-1

Stagione 1958-1959 (Serie C): Cosenza-Catanzaro 0-0

Stagione 1961-1962 (Serie B): Cosenza-Catanzaro 0-0

Stagione 1962-1963 (Serie B): Cosenza-Catanzaro 1-1

Stagione 1963-1964 (Serie B): Cosenza-Catanzaro 2-1

Stagione 1984-1985 (Serie C1): Cosenza-Catanzaro 1-0

Stagione 1984-1985 (Coppa Italia Serie C): Cosenza-Catanzaro 1-1

Stagione 1986-1987 (Serie C1): Cosenza-Catanzaro 1-3

Stagione 1988-1989 (Serie B): Cosenza-Catanzaro 0-0

Stagione 1989-1990 (Serie B): Cosenza-Catanzaro 0-0

Stagione 1997-1998 (Coppa Italia Serie C): Cosenza-Catanzaro 0-1

Stagione 2008-2009 (Lega Pro 2ª Divisione): Cosenza-Catanzaro 0-0

Stagione 2010-2011 (Coppa Italia Lega Pro): Cosenza-Catanzaro 1-1

Stagione 2014-2015 (Lega Pro): Cosenza-Catanzaro 0-0

Stagione 2015-2016 (Lega Pro): Cosenza-Catanzaro 1-1

Stagione 2016-2017 (Lega Pro): Cosenza-Catanzaro 1-1

Stagione 2017-2018 (Serie C): Cosenza-Catanzaro 0-0

Dove vedere la partita

Il derby di Calabria tra Cosenza e Catanzaro si potrà vedere su Sky Sport (con gli abbonati che potranno anche usufruire del servizio NOW) o su DAZN.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.