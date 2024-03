Cos’è un uomo “Califfo” e cosa c’entrano Zeus e gli dei con la violenza sulle donne?

StrettoWeb

Relazioni tossiche, violenza di genere, narcisisti e uomini “Califfo”. E’ stato un incontro interessante e illuminante quello che si è svolto nella sede di Spazio Open, in via Filippini, la libreria indipendente che è anche sala conferenze e ospita convegni, workshop, conferenze stampa, presentazioni, riunioni di gruppi e associazioni.

L’evento, che è stato moderato dalla giornalista Antonella Giordano e organizzato da Odv Amici Biblioteca Antonino Arcidiaco e da Ideocoop Media Services Società Cooperativa Sociale, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale e della Regione Calabria, ha visto seduti al tavolo dei relatori, oltre al giornalista Franco Arcidiaco, la professoressa Paola Radici Colace, già docente ordinario di Filologia classica presso l’Università di Messina, e la dottoressa Giovanna Cuzzucrea, medico e autrice del volume “Il Manuale del Califfo” della Città del Sole Edizioni, che per l’occasione il manuale è stato distribuito gratuitamente a tutti i presenti in sala.

La violenza di genere e gli dei dell’Olimpo

Molto dettagliato e approfondito, l’intervento della professoressa Paola Radici Colace ha affrontato il tema dalla violenza di genere come fenomeno sociale e linguistico dall’antica Grecia ai giorni nostri, con excursus storico di rilevante importanza, che non solo ha catturato l’attenzione dei tanti presenti nella sala gremita di Spazio Open, ma ha suscitato interesse e chiarito dinamiche moderne con chiavi antiche.

Spazio Open, violenza di genere: intervista alla prof. Paola Radici Colace

L’uomo Califfo

Altrettanto dettagliato l’intervento di Giovanna Cuzzucrea, che ha illustrato i contenuti del suo libro, spiegando cos’è e chi è un “uomo Califfo” e soprattutto come fare per riconoscerlo e liberarsene. Si tratta di una forma di narcisismo che crea, nelle donne vittime, una dipendenza pari a quelle causate da droghe o alcol.

Spazio Open, intervista a Giovanna Cuzzucrea autore del volume "ll manuale del califfo"

E’ stato un incontro, quello di ieri, che ha affrontato una tematica quanto mai attuale: conoscere, capire e saper prevenire sono prerogative vitali per le donne che, troppo spesso, cadono nella rete di uomini violenti, che le irretiscono sia fisicamente che psicologicamente. E in queste dinamiche il ruolo della stampa, come ha spiegato il giornalista Franco Arcidiaco, è rilevante, a partire dalla terminologia per finire al rischio di emulazione.

Spazio Open, violenza di genere: intervista al giornalista Franco Arcidiaco

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.