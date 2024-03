A Reggio Calabria il condominio del futuro: così i residenti trasformano le bollette in guadagni

StrettoWeb

La sostenibilità ambientale, al giorno d’oggi, non può che essere una priorità in una società che deve migliorare il proprio impatto sul presente per garantirsi un futuro migliore. Futuro che prenderà sempre più la sfumatura green. Ormai da diverso tempo su StrettoWeb stiamo ponendo l’accento sulle fonti di energia pulita e le soluzioni eco-friendly che riducano gli effetti nocivi sull’ambiente e che permettano anche un cospicuo risparmio sulle bollette ai cittadini di Reggio Calabria.

In questo articolo vogliamo parlare di un argomento ancora poco conosciuto ai più, le comunità energetiche: spiegheremo cosa sono, i loro vantaggi per i cittadini e ci affideremo a degli esperti di Domotek S.r.l., realtà leader sul territorio nell’ambito dell’energia green, per analizzare la situazione relativa al territorio di Reggio Calabria.

Cosa sono le comunità energetiche?

Le comunità energetiche rappresentano un concetto innovativo nel settore dell’energia green, in cui più attori, come individui, aziende, o enti pubblici, collaborano per generare, consumare e distribuire energia in modo sostenibile e condiviso. Queste comunità possono essere costituite da una serie di componenti, come impianti di energia solare, eolica, idroelettrica, e persino sistemi di accumulo dell’energia.

Forniamo un esempio pratico relativo alla vita di tutti i giorni. Poniamo il caso di un palazzo nel quale i condomini decidono di installare un impianto fotovoltaico e condividere l’energia prodotta attraverso una rete locale. In questo modo, anziché dipendere completamente dalle reti centralizzate, i membri della comunità possono autoprodurre e consumare energia in maniera sostenibile e collaborativa.

Per creare un AUC (gruppo di autoconsumo collettivo) bastano anche solo 2 condomini dello stesso edificio ma che abitano in due appartamenti separati, non serve né la maggioranza né l’ok di tutti i residenti: saranno solo i due che sosterranno i costi dell’impianto ma anche quelli che usufruiranno dei vantaggi. È chiaro che più condomini partecipano, più aumenterà il risparmio. L’unica ‘restrizione’, se così la si può definire, riguarda la potenza massima dell’impianto che non deve superare i 200 kWp, impianto che deve essere situato nello stesso edificio in cui abitano i condomini.

Quali sono i vantaggi delle comunità energetiche per i cittadini?

Le comunità energetiche non sono utili soltanto per ridurre l’incidenza negativa sull’ambiente, ma offrono anche una serie di vantaggi pratici ed economici a disposizione di tutti i cittadini:

Riduzione dei costi energetici : grazie alla produzione locale e condivisa di energia, i membri delle comunità energetiche possono ridurre i propri costi energetici, alleggerendo le proprie bollette

: grazie alla produzione locale e condivisa di energia, i membri delle comunità energetiche possono ridurre i propri costi energetici, alleggerendo le proprie bollette Indipendenza energetica : le comunità energetiche consentono ai cittadini di diventare più indipendenti dalle fonti tradizionali di energia, riducendo la dipendenza da combustibili fossili e dalle fluttuazioni dei prezzi dell’energia

: le comunità energetiche consentono ai cittadini di diventare più indipendenti dalle fonti tradizionali di energia, riducendo la dipendenza da combustibili fossili e dalle fluttuazioni dei prezzi dell’energia Bassi costi di manutenzione : le spese di manutenzione, condivise fra i membri della comunità energetica, sono decisamente più basse rispetto a quelli che un singolo utente avrebbe relativamente a un impianto privato

: le spese di manutenzione, condivise fra i membri della comunità energetica, sono decisamente più basse rispetto a quelli che un singolo utente avrebbe relativamente a un impianto privato Resilienza del sistema energetico : con la possibilità di generare energia localmente, le comunità energetiche aumentano la resilienza del sistema energetico, riducendo il rischio di interruzioni di energia dovute a guasti o a incognite legate a fenomeni atmosferici e naturali

: con la possibilità di generare energia localmente, le comunità energetiche aumentano la resilienza del sistema energetico, riducendo il rischio di interruzioni di energia dovute a guasti o a incognite legate a fenomeni atmosferici e naturali Da consumatore a produttore: i membri della comunità energetica si trasformano da consumatori di energia in prosumer, ovvero dei produttori che utilizzano la ‘propria’ energia

i membri della comunità energetica si trasformano da consumatori di energia in prosumer, ovvero dei produttori che utilizzano la ‘propria’ energia Valorizzazione dell’immobile: grazie alla capacità di ‘autoprodurre’ energia, l’immobile aumenterà di valore in caso di vendita o affitto e sarà anche più appetibile per eventuali compratori

grazie alla capacità di ‘autoprodurre’ energia, l’immobile aumenterà di valore in caso di vendita o affitto e sarà anche più appetibile per eventuali compratori Monitoraggio dei consumi: non soltanto l’immobile avrà un impatto ambientale minore, ma potranno essere monitorati in maniera migliore e precisa i dati relativi ai consumi energetici anche grazie ai condomini che non partecipano alla comunità energetica ma che potrebbero mettere a disposizione i propri dati sui consumi per una valutazione di convenienza economica

Energia green a Reggio Calabria: l’esempio del condominio di Catona

A Reggio Calabria, almeno il sole, si sa, non manca mai. E con esso anche l’apporto dell’energia derivante dai suoi raggi. È per questo che in un contesto del genere, vista la posizione geografica favorevole, le AUC possono offrire una serie di vantaggi rilevanti per i cittadini. Esiste un esempio pratico che chiarisce l’impatto straordinario di una comunità energetica sul territorio reggino e cambia il concetto di ‘pagare le bollette’ in ‘guadagnare sulle bollette’.

Gli esperti di Domotek S.r.l. hanno reso noti i dati di un progetto relativo ai lavori su un condominio del quartiere di Catona del quale, per ragioni di privacy, ometteremo il nome. Lo stabile è composto da 10 appartamenti e terrazzo da 200 mq circa. In esso è presente un impianto da 20 kWh il cui costo, comprensivo di oneri di connessione, costi di gestione, spese assicurative e manutenzione è di 3150 € per 10 anni.

L’impatto economico è a dir poco straordinario: come si evince dai dati sottostanti, non solo viene totalmente coperto il costo annuale dell’impianto , ma viene generato anche un guadagno.

Ritornando all’esempio del condominio di Catona, si può notare come il risparmio si trasformi addirittura in un investimento.

Come se non bastasse, il condominio è stato dotato di un sistema solare termico (per il quale vi avevamo già parlato di una promozione con risparmio di 1400€ a portata di tutti!) a circolazione forzata condominiale per l’acqua calda sanitaria prodotta gratuitamente per tutti i condomini, perfettamente integrato con l’impianto fotovoltaico che genera un ulteriore risparmio in bolletta.

Come realizzare la propria AUC a Reggio Calabria

Domotek S.r.l propone una soluzione semplice ed immediata per le AUC su tutto il territorio di Reggio Calabria, con i seguenti vantaggi:

Canone mensile certo ed importo totalmente finanziabile

Manutenzione e monitoraggio inclusi nel prezzo

Polizza assicurativa inclusa nel prezzo

Rimborsi mensili garantiti dal GSE

Report mensile della produzione e dei consumi delle utenze

Possibilità di creare un impianto collettivo anche per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria riducendo del 65% i consumi

Possibilità di effettuare interventi gratuiti per migliorare l’efficienza energetica del condominio. Es. stazioni di ricarica per veicoli elettrici, sostituzione dell’illuminazione esistente con led ecc.

Per avere maggiori informazioni basta contattare Domotek S.r.l:

telefonando al numero 09651892268

inviando un’e-mail a info@domoteksrl.it

recandosi presso la sede situata in via Ravagnese, n° 156, a Reggio Calabria o quella in via prof. V. Ricci, n° 210, a Taurianova (Reggio Calabria)

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.