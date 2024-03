Catanzaro, Vivarini esalta i tifosi in vista del derby a Cosenza

StrettoWeb

Due vittorie di fila. Ora Vivarini vuole la terza, nella gara più attesa ma per questo anche più difficile. Il Catanzaro è pronto al derby di Calabria in casa di un Cosenza anch’esso lanciatissimo e dentro uno stadio “San Vito-Marulla” praticamente sold out. A differenza del suo collega Caserta, che ha preferito non parlare, l’allenatore giallorosso ha detto la sua alla vigilia. “Partiamo sempre dal presupposto che la partita che affrontiamo è sempre quella più importante di tutte. Di fronte c’è una squadra attrezzata, con una società che quest’anno ha fatto degli investimenti molto alti. Loro stanno bene, noi più che bene, ma ci sarà sicuramente da battagliare”.

All’andata, al Ceravolo, il Catanzaro vinse 2-0. Ma era un momento diverso e una situazione diversa: “rispetto all’andata – continua Vivarini – sarà una partita diversa. In quella partita li sorprendemmo con l’atteggiamento, spero che sarà così anche domani. Loro hanno dei giocatori importanti, a gennaio hanno fatto un mercato di livello. Variano tanto, ma noi siamo pronti a lavorare con diverse situazioni in campo. Credo che sotto l’aspetto tattico sarà una partita interessante – ha concluso Vivarini”.

E se, parlando dei singoli e degli indisponibili, Vivarini afferma che “solo Brighenti ha accusato problemi”, è quando il pensiero va ai tifosi giallorossi che Vivarini si esalta: “per loro non ho più parole. Se noi abbiamo questi punti è sicuramente grazie ai tifosi. Sotto l’aspetto della passione primeggiamo. Certo, ci sono delle squadre di città più grandi che hanno anche tanti supporters al seguito, ma penso che in proporzione i nostri non hanno nulla da invidiare. È nata una simbiosi tra noi e la città. Hanno dimostrato sempre tanta correttezza ed è importante che domani diano questa immagine”.

