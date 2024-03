Cosenza-Catanzaro, limitazioni al traffico. E Caserta non parla

StrettoWeb

L’attesa sta per finire. Si avvicina sempre di più il derby di Calabria tra Cosenza e Catanzaro, in programma domani pomeriggio alle ore 16.15 in uno stadio “San Vito-Marulla” tutto esaurito. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l’allenatore dei rossoblu Fabio Caserta non parlerà alla vigilia della sfida. La squadra vuole rimanere isolata e concentrata per quella che è la sfida più sentita della stagione, che in Serie B torna addirittura dopo 34 anni. La troppa euforia della festa dei 110 anni, in tal senso, aveva giocato brutti scherzi, con la sconfitta interna contro la Sampdoria. E questo, il tecnico reggino, lo aveva previsto.

Le info per il traffico veicolare

Tornando alla sfida, il club bruzio informa che in occasione della sfida “sarà in vigore dalle ore 12:00 il divieto di transito veicolare e pedonale su Viale Magna Grecia (dall’area circostante le piscine comunali fino alla rotonda all’altezza della Curva Nord Catena dello Stadio San Vito Gigi Marulla), Via G. Formoso, nel tratto compreso tra via Veterani dello Sport e Viale Magna Grecia”.

“Sarà consentito l’accesso esclusivamente al personale impegnato in attività lavorative inerenti alla manifestazione, cui è stato riservato un posto nelle aree di parcheggio, e le persone con disabilità fino al raggiungimento del limite di posti auto disponibili”.

“Inoltre è stato istituito nella stessa fascia oraria il divieto di sosta con rimozione su Viale Magna Grecia Viale Marconi e Via Veterani dello Sport su ambo i lati, compresa tutta l’area circostante la struttura della Piscina comunale, lo slargo in corrispondenza della sede regionale Rai e la rampa di accesso alle attività commerciali (Malizia ecc.)”.

“In considerazione del notevole flusso di sostenitori, previsto per la gara in questione, e del rafforzamento delle misure di controllo dovute all’alto rischio dell’evento si ribadisce la necessità di giungere allo stadio con largo anticipo, onde evitare code e attese. L’apertura dei cancelli avverrà presumibilmente alle ore 13:30”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.