Catania, ufficiale il nuovo allenatore dopo l’addio con Lucarelli

“Catania Football Club comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Michele Zeoli. Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella e l’allenatore rossazzurro risponderanno alle domande dei giornalisti sabato 9 marzo alle ore 12.45, in sala stampa, al “Massimino”. Così in una nota ufficiale il Catania rende noto il nome del terzo allenatore stagionale, dopo l’addio con Lucarelli, subentrato a sua volta a Tabbiani. Quello di Zeoli, che era il vice di mister Ferraro, è stato il nome in pole, probabilmente l’unico immaginato dalla società, il cui obiettivo adesso è tirarsi fuori dai pericoli, vincere la Coppa Italia Serie C e provare il miracolo ai playoff.

Lo staff di Zeoli

Sempre nella nota, il Catania rende nota la nuova composizione dello staff tecnico della prima squadra per il prosieguo della stagione sportiva 2023/2024:

Allenatore – Responsabile Tecnico: Michele Zeoli

– Responsabile Tecnico: Michele Zeoli Allenatore in seconda : Leonardo Vanzetto

: Leonardo Vanzetto Allenatore dei portieri : Maurizio Bonfatto

: Maurizio Bonfatto Match analyst : Ivan Alfonso

: Ivan Alfonso Preparatore atletico : Giovanni Petralia

: Giovanni Petralia Preparatore addetto alla riabilitazione degli atleti infortunati : Domenico Castello

: Domenico Castello Team Manager: Armando Pantanelli.

