Catania, ecco l’ufficialità: esonerato mister Lucarelli

“Catania Football Club comunica di aver interrotto il rapporto professionale con il responsabile tecnico della prima squadra Cristiano Lucarelli, con l’allenatore in seconda Richiard Vanigli, con il preparatore atletico Giuseppe Colombino e con l’allenatore dei portieri Pietro Spinosa”. E’ arrivata l’ufficialità, come anticipato qualche ora fa su StrettoWeb. Si attendevano decisioni in giornata, alla luce di una strada che sembrava ormai intrapresa. Lucarelli, arrivato qualche mese fa, va via oggi, all’indomani della pesante debacle catanese ad Avellino. La classifica adesso preoccupa e la società ha optato per un’ulteriore scossa.

Le parole di Grella

Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella spiega: “In mattinata ho incontrato Cristiano e abbiamo parlato a lungo del momento del Catania confrontandoci sulle ragioni di un rendimento altalenante, deludente in campionato e positivo in Coppa Italia alla luce dell’accesso alla finale. Ho apprezzato moltissimo la sua franchezza e la sua onestà intellettuale ma abbiamo constatato congiuntamente che non sussistono i presupposti per affrontare insieme le prossime sfide. Abbraccio e ringrazio per l’impegno profuso il mister e tutti i componenti del suo gruppo di lavoro. Renderemo nota a breve la nuova composizione dello staff tecnico della prima squadra”.

