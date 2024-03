Caso Arghillà, Forza Italia: “Battilocchio ha toccato con mano le criticità di questo quartiere”

StrettoWeb

“Lo scenario presentato ieri ad Arghillà, in occasione della visita del presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, On. Alessandro Battilocchio, è quanto mai drammatico, ma siamo certi che attenzionare alla commissione questo quartiere sia stato un primo passo fondamentale per programmare un intervento che sia finalmente risolutivo”. I consiglieri di Forza Italia in consiglio comunale Federico Milia, Antonino Maiolino e Roberto Vizzari affidano ad una nota le riflessioni sul caso Arghillà.

“Su invito del deputato reggino On. Francesco Cannizzaro, l’On. Battilocchio ha potuto toccare con mano la situazione di uno dei quartieri più problematici della città, con un primo sopralluogo da cui sono emerse tutte le situazioni di disagio che caratterizzano questa zona periferica”, dichiarano i consiglieri.

“Uno scenario certamente costituito da un contesto urbano disagiato e ad alto indice di illegalità, che necessita di un’azione forte e una risposta decisa da parte dello Stato: siamo certi che, su impulso dell’ On. Cannizzaro in Parlamento, la priorità della commissione d’inchiesta sarà ora quella di programmare una visita ufficiale per determinare un report dello stato di degrado del quartiere e, successivamente, un piano che consenta la restituzione del decoro e della legalità che Arghillà, e i reggini tutti, meritano”, concludono i consiglieri.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.