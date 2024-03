Reggio Calabria, il Presidente della Commissione d’Inchiesta sulle Periferie arriva in città con Cannizzaro: riunione in Prefettura, poi sopralluogo ad Arghillà | VIDEO

StrettoWeb

Si è svolta questa mattina presso la Prefettura di Reggio Calabria, l’attesa riunione operativa sulla questione Arghillà. La riunione è stata coordinata e propiziata dall’On. Francesco Cannizzaro, che è riuscito a portare a Reggio il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie on. Alessandro Battilocchio. All’incontro hanno partecipato, i Procuratori, il Prefetto, il Sindaco e le Forze dell’Ordine.

Dopo la riunione in Prefettura, Battilocchio ha visitato Arghillà proprio insieme a Cannizzaro, come emerge dai video pubblicati dallo stesso on. Cannizzaro sui social network. A febbraio, poco più di un mese fa, proprio Cannizzaro aveva chiesto l’intervento della Commissione d’inchiesta per l’emergenza sociale di Arghillà. L’intervento è stato più che tempestivo.

Seguiranno aggiornamenti

Le immagini del Presidente della Commissione d'Inchiesta sulle Periferie a Reggio Calabria

