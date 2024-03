Campo di Ciccarello, Caridi (Lega): “ennesima pagina triste per Reggio Calabria”

StrettoWeb

E’ di qualche giorno fa la notizia della revoca dell’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di “Completamento e riqualificazione del campo di calcio di Ciccarello” all’impresa aggiudicataria. Un impianto sportivo che nelle intenzioni del Sindaco Falcomatà sarebbe stato intitolato a Simone. Questo l’annuncio fatto dal Sindaco in data 28.06.2020 tramite diretta social. Purtroppo, però, qualcosa non è andato per il verso giusto e con determina del 22.02.2024 è stata revocata l’aggiudicazione all’Impresa che si era aggiudicata l’appalto.

Non si capacita il Consigliere Comunale di Reggio Calabria Antonino Caridi (Lega), da sempre critico sull’azione dell’attuale amministrazione comunale e il quale attacca ancora il Sindaco Falcomatà e il Delegato allo Sport Latella: “sono profondamente deluso e arrabbiato perché questa Città non merita le mortificazioni che sta subendo, giorno dopo giorno. Un dilettantismo mai visto. Il disastro di questi giorni rappresenta l’ennesima dimostrazione dell’incapacità di questa amministrazione comunale di governare una Città così complessa e importante come Reggio Calabria”.

“Un Sindaco e un Delegato allo Sport Latella che credono sia tutto uno spettacolo per la stampa. Qualche scatto fotografico, un video, una diretta social e la voglia di apparire, di fare propaganda e di gettare fumo negli occhi dei cittadini, secondo la loro bolla, risulta sazia. Non può essere così. Una Città non si amministra così. Non riesco a capacitarmi davanti a cotanta improvvisazione e impreparazione.”.

Caridi rincara la dose: “è da quasi sette-otto anni che Falcomatà, cui si è aggiunto il Delegato allo Sport Latella, parla dello Stadio di Ciccarello, del suo completamento e della sua riqualificazione, di fantomatici cronoprogrammi rispettati”.

“Annunci, annunci e ancora annunci. Post, dirette e comunicati. Tutto smentito dai fatti. A Ciccarello non vedranno un campo sportivo che possa consentire la pratica sportiva, ancora per lungo tempo. Rimangono soltanto erbacce e degrado e ne

pagheranno le conseguenze ancora una volta i già esausti cittadini e, nello specifico, gli abitanti di un quartiere così popoloso come Ciccarello. E’ inaccettabile. Come gruppo Lega in Consiglio comunale abbiamo già annunciato che faremo istanza di accesso agli atti per comprendere bene cosa sia successo. E’ arrivato il momento che il Sindaco Falcomatà e il Delegato Latella si facciano da parte e guardino al bene della Città piuttosto che al loro interesse politico”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.