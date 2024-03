“Cacciamo la banda dei manganelli”: i volantini contro Salvini e Piantedosi

StrettoWeb

Cortei studenteschi contro le forze di Polizie e per la Palestina: le principali città si mobilitano ed è guerra al Governo. A Genova, dove lunedì arriveranno i ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e delle Infrastrutture Matteo Salvini, i collettivi studenteschi stanno facendo girare alcuni volantini che recitano: “Cacciamo la banda dei manganelli”.

Volantini contro il governo, Salvini risponde

La notizia, riportata dal Corriere della Sera, è stata ripresa dal Ministro Salvini su Instagram che ha risposto: “l’odio dei centri sociali. Non ci fate paura. Lunedì sarò a Genova, col collega e amico Piantedosi, per l’avvio dei lavori di un tunnel che porterà lavoro e sviluppo alla città. Non sarà qualche sinistra minaccia a fermare me e il mio impegno per gli Italiani”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.