Corteo studenti a Bologna: bruciate le foto di Meloni e Salvini

StrettoWeb

Proseguono le manifestazioni pro-Palestina nelle città d’Italia: a seguito del clamoroso caso di Pisa, che ha aperto il dibattito sui sit-in e il rapporto manifestanti – forze dell’ordine, i giovani continuano a scendere in piazza anche come segno di solidarietà nei confronti di chi è rimasto ferito. E mentre la politica cerca di arginare il problema e, nella maggior parte dei casi, si schiera con le forze dell’ordine, tra i più giovani si preferisce esprimere il dissenso pubblicamente.

A Bologna bruciate le foto di Meloni e Salvini

E’ quanto accaduto ieri a Bologna, dove una nutrita delegazioni di studenti delle scuole superiori ha invaso la città per dire “no” alle manganellate della polizia e a favore della Palestina. I ragazzi hanno bruciato le foto di Netanyahu, Salvini e Meloni. Cori anche contro il Pd ed Enrico Letta. I manifestanti hanno, inoltre, protestato contro la riforma della scuola di Valditara. Lanciate uova e vernice contro la prefettura del capoluogo emiliano-romagnolo, dove è stato colpito anche un funzionario della Digos.

La solidarietà di FdI

Intanto il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia (FdI) esprime vicinanza per quanto avvenuto ieri a Bologna: “massima solidarietà alle forze dell’ordine senza se e senza ma e al dirigente di polizia colpito. L’attacco alla Prefettura è un gesto molto pericoloso ed eversivo. Questi soggetti vengono definiti ‘studenti’, ma sono invece purtroppo i soliti noti dei centri sociali ideologici e violenti ormai incontrollabili in città. Mette molta tristezza sapere che Mattia Santori, consigliere del Pd, noto come ex capo delle sardine, partecipi a queste manifestazioni violente e di attacco alle istituzioni. Il Sindaco Lepore condanni fermamente queste azioni”.

Non solo Bologna

Anche altre città italiane sono pronte a scendere in piazze: indette oggi due nuove manifestazioni pro-Palestina a Pisa e Firenze, a distanza di una settimana dagli scontri; la manifestazione a Pisa punterà nuovamente a Piazza dei Cavalieri, mentre a Firenze i manifestanti si dirigeranno verso il Consolato degli Stati Uniti. Indette manifestazioni anche a Torino, Roma e Milano.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.